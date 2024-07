Wimbledon 2024 Donna Vekic è la prima semifinalista | Lulu Sun sconfitta in rimonta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024)è ladel torneo femminile di. La tennista croata, numero 37 al mondo, supera la sorpresaSun ai quarti di finale: dopo due set equilibrati, la neozelandese crolla fino al 5-7 6-4 6-1 finale, permettendo alla sua avversaria di mettersi in tutta comodità ad osservare il match tra Jasmine Paolini ed Emma Navarro per conoscere la sua prossima avversaria, diventando la terza nel suo paese a raggiungere un posto tra le migliori quattro in uno Slam, preceduta dalle sole Iva Majoli e Mirjana Lucic. Nel quarto giocoha subito la possibilità di poter mettere il muso avanti. Anzi, si parli al plurale: un quarto gioco combattuto e lunghissimo, in cui Sun deve salvare tre palle break. La neozelandese inizia a farsi vedere timidamente con qualche variazione, vede unachance nel settimo game, poi approfitta degli errori della croata, che spara via due dritti e regala il break.