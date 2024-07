Vertice Nato Meloni | Le immagini dei bimbi di Kiev spaventose mostrano la vera volontà russa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) “Ledi bambini malati oncologici per strada a seguito del bombardamento” dell’ospedale pediatrico a“sonoe penso che offrano una dimensione della realerispetto a una certa propagandadi cercare una soluzione pacifica”. A dirlo è stata Giorgiaa proposito del terribile attacco russo che si è consumato ieri. “Quando si aggredisce la popolazione civile con questa veemenza e ci si accanisce su bambini decisamente i segnali che arrivano sono altri”.ha parlato nella notte, in un punto stampa con i giornalisti a Washington, dopo il suo arrivo nella Capitale Usa per ilper il 75esimo anniversario dellache ha proprio l’Ucraina fra i suoi temi principali.: “Dalmi aspetto un grande messaggio di unità e di capacità di adattamento”ha sottolineato che dalsi attende “chiaramente il sostegno all’Ucraina” e si è detta certa che “non mancherà”, aggiungendo di essere “soddisfatta del lavoro fatto finora”.