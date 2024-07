Stefano Guerra morto l’ex calciatore | fatale la puntura di un’ape

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Era stato un buon difensore, idolo dei tifosi della Reggiana, con cui nella stagione 1988-’89 conquistò la promozione in Serie B., però, è stato un uomo sfortunato: èoggi proprio nell’ospedale della città emiliana. La causa è assurda, quanto purtroppo banale: shock anafilattico a causa di unadi. Classe 1962,difensore era ricoverato da alcuni giorni proprio dopo la reazione allergica scaturita dopo il contatto con l’insetto., nato a Verona e cresciuto nel Vicenza, dopo aver appeso le scarpe al chiodo si era poi sposato e aveva continuato a vivere a Reggio Emilia. Nella sua carriera daha militato in varie squadre italiane (tra cui il Prato), ma è rimasto nel cuore dei tifosi granata per aver partecipato alla stagione 1988-89 in cui la Reggiana conquistò la promozione in serie B con l’allenatore Pippo Marchioro.