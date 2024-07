Serie A L’Olimpia si prende Bolmaro Campioni d’Italia a caccia anche del play

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) di Sandro Pugliese Un’altra tessera nel puzzle delMilano: l’argentino Leandro, destinato a diventare uno dei protagonisti nelle prossime stagioni in casa biancorossa. Un giocatore, classe 2000, che è sempre stato circondato da grandissime aspettative, forseeccessive, ma che comunque è ancora giovane in ottica Eurolega e voglioso dirsi finalmente il palcoscenico. Come tutti gli argentini di alto livello è passato da Bahia Blanca, terra di basket, natia dei vari Sconohini e Ginobili, poi un anno al Barcellona pronto ad esplodere, prima di fare un biennio in NBA tra Minnesota e Utah. Infine il ritorno in Europa a Tenerife e l’ultima stagione al Bayern Monaco. Ora è l’Armani a provare ad investire su questo grande talento, che può sfruttare le sue molteplici doti offensive per alternarsi nelle tre posizioni da esterno permettendo così a Messina di aver un giocatore capace di cambiare ruoloin base ai compagni del quintetto in campo.