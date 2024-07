Sassuolo In ritiro una rosa extralarge Bajrami ed Erlic ancora in ferie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Sale in, in quel di Ronzone, conildi Fabio Grosso. Berardi, Antiste, Ghion e D’Andrea restano a ‘curarsi’ al Mapei Football Center in attesa di recupero che procede ‘a tabella’,godono di una settimana di vacanza in più perché hanno fatto l’Europeo, Lipani è in nazionale under 19, e si aggrega appena lo ‘liberano’. Gli altri? Ci sono tutti, e a dispetto dei rumors che li vogliono al centro del mercato (ultimo voci sul Parma che strizza l’occhio a Laurientè e il Genoa vigile su Thorstvedt) ci sono tutti i ‘big’. Oltre ai due già citati ecco apparire, scorrendo la lista dei 31 convocati, anche Doig e Toljan, Boloca e Lopez, Consigli e Pinamonti. Dalla Primavera campione d’Italia Grosso ‘pesca’ i centrocampisti Leone, Knezovic e Kumi e gli attaccanti Russo e Bruno, dai prestiti in rientro Paz, Miranda, Romagna e Pieragnolo per la difesa, Mercati per il centrocampo, Moro e Alvarez per l’attacco, mentre in porta, a far concorrenza a Consigli, ci sono Turati, Russo e Satalino.