Rebus aeroporto

(Di martedì 9 luglio 2024) L'di Bologna ha messo in archivio un altro giugno da record: i passeggeri hanno superato il milione, in crescita di quasi il 9 per cento rispetto al 2023. E questo mese diventa quello col maggior livello di traffico di tutta la storia dello scalo. Un successo per l'Emilia-Romagna che si gode anche i numeri di Rimini: nei primi sei mesi i viaggiatori sono stati oltre 126mila con un aumento del 23 per cento sullo scorso anno. Tutto bene quindi? Non proprio. Pur avendo fatto passi da gigante, il Marconi resta uno scalo con diverse problematiche, con le attese per i bagagli all'arrivo che spesso sono ancora lunghissime, con la realizzazione dei tanti sospirati finger (i tunnel che collegano direttamente l'aerostazione all'aeroplano) che ancora latita, con spazi poco agevoli (compresi i check-in e l'area imbarchi) per dati di passeggeri robusti e in costante aumento.