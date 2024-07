’Pro loco in festa’ chiude con i botti | Edizione spettacolare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) "Con i fuochi d’artificio si è chiusa domenica un’di ‘Proindai grandi numeri, partecipata dai visitatori, turisti ed espositori". Il presidente della Prodi Porto San Giorgio, Giorgia Squarcia, esprime con queste parole la soddisfazione per la riuscita della tre giorni all’insegna della promozione del territorio e delle sue tipicità enogastronomiche, ma non solo. Una delle principali novità di questaè stata la crescente partecipazione di proprovenienti da fuori regione. Unpli Liguria, San Carlo e Serravalle (Ferrara), San Pietro in Cariano (Verona), Lombardia, Puglia, Toscana, Lazio e Sicilia hanno fatto salire il numero degli spazi espositivi. "E’ andata benissimo anche nel nostro stand, che ha visto il coinvolgimento di associazioni cittadine per la proposta dei piatti che più ci caratterizzano: spaghetti de li marinà, vongole in guazzetto, frittura di calamari e alici fritte sono state assai apprezzate.