Presidio dei lavoratori in appalto davanti alla raffineria Eni di Livorno Da due mesi non ricevono lo stipendio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Prosegue ilcon assemblea permanente 24 ore su 24 deiSms Operations Italiaall’ingresso dellaEni di. Sms Operations occupa 42 dipendenti, 18 dei quali operano inall’interno dellae devono ancora riscuotere duedi stipendi. “Attendiamo risposte concrete e risolutive da parte di Sms – afferma Massimo Braccini, segretario Fiom-Cgil per. “Non è assolutamente tollerabile che ainon siano stati pagati gli stipendi. Sms sembra che lamenti mancati pagamenti da parte di aziende committenti, ma in questi casi bisogna che si faccia subito chiarezza e si riconosca la responsabilità in solido delle imprese per le quali Sms ha svolto lavorazioni ine vengano direttamente retribuiti i”.