Pisa mezzo miliardo e 2500 alberi da abbattere per una base militare? Non nel mio nome

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Chi si sognerebbe mai diben 2.500? Chi lo farebbe dopo l’approvazione della legge europea sul ripristino della natura? Chi lo farebbe alla luce degli impegni presi per il contrasto alla crisi climatica? E soprattutto, chi lo farebbe per edificare una? Venti milioni di euro, “al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione”, per l’inizio dei lavori volti alla realizzazione dell’insediamentodiffuso nell’area dell’ex Cisam e a Pontedera, classificata come opera strategica per la difesa nazionale. Un finanziamento inserito nelle pieghe del DL n. 89/2024 (“Infrastrutture”), che passerà sopra le teste delle comunità locali die provincia. Sul decreto, Alleanza Verdi Sinistra ha presentato un emendamento soppressivo.