No il missile che ha colpito l’ospedale di Kiev non è della contraerea ucraina 

facta.news

(Di martedì 9 luglio 2024) L’8 luglio 2024 sono circolati alcuni video su TikTok che mostrano il momento dell’impatto di untra gli edifici di un centro abitato. In uno di questi video, la scritta in sovraimpressione afferma che “canali militari” riportano che la scena mostrerebbe un «di difesa aerea ucraino AIM-120» colpire obiettivi civili a, al contrario di quello che dicono «tutti i canali europei» che invece hanno parlato di un bombardamento russo. In un altro video ancora, la scritta sostiene che ci sono «prove inconfutabili che ciò sia stato causato dai supporti di difesa aerea ucraini». Il riferimento è all’attacco russo suavvenuto nella giornata dell’8 luglio 2024. Reuters riporta che i diversi missili russi hannola capitale ucraina, distruggendo parte delpedriatico Okhmatdyt e danneggiando altri edifici.