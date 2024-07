Maggior tutela più conveniente del mercato libero dell’energia | ora lo certifica Arera

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024) Ad oggi, conviene ilo quelloto? La risposta secca arriva da, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente: sul fronte della convenienza vince la. È quanto emerge dalla relazione annuale dell’Autorità presentata a Parlamento e Governo. “Le offerte disponibili sulappaiono poco attraenti rispetto ai diversi servizi regolati, essendo caratterizzate da prezzi normalmente più alti”, ha affermato il presidente Stefano Besseghini. Costo per kilowattora “Da sempre – ha aggiunto Besseghini – il prezzo medio per i clienti inè stato stabilmente inferiore a quello delcon la sola eccezione della fase più acuta dell’emergenza prezzi”. Andando in dettaglio, i clienti che hanno scelto una fornitura inhanno sostenuto un costo unitario lordo di 0,22 euro per kilowattora, mentre chi ha scelto un’offerta fissa dalha pagato 0,33 euro per kilowattora e chi ha puntato sull’offerta variabile ha pagato 0,32 euro per kilowattora”.