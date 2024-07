Le illustrazioni di Mainini conquistano l’Nba

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) C’è anche un piccolo pezzo di reggianità nell’anello Nba. Nella fantastica cavalcata dei Boston Celtics verso il titolo, c’è la firma di Paolo, illustratore grafico di Rivalta ora residente a Monaco di Baviera, a cui la franchigia biancoverde ha commissionato due progetti per la stagione appena conclusa. Grazie al talento nel suo lavoro, Paolo ha elaborato legrafiche per due poster, uno regalato ai tifosi poco prima dei Playoff e l’altro per il Playoff media Day. Insomma, una piccola grande soddisfazione in un’annata da record per Boston. "Su Instagram - dice Paolo - seguo diversi artisti che, come me, pubblicanoe progetti. In uno dei tanti post compariva anche l’account privato della responsabile Creative & contents dei Celtics e, dopo qualche esitazione, mi sono deciso a contattarla con un messaggio privato, promuovendo il mio portfolio, possiamo dire, restando in tema, tipo un draft Nba, quindi dichiarandomi disponibile per una eventuale collaborazione.