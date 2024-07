Lasciano in auto il figlio di 2 anni poi la tragedia | la scoperta sui genitori

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 9 luglio 2024) Bimbo dimenticato in auto trova il fucile di papà e si spara: morto a 2 anni, poi la tragedia: la verità sui genitori – Una vicenda che lascia senza parole, attoniti: un bambino di soli 2 anni ha perso la vita dopo essere stato abbandonato in auto. Il dramma si è consumato nel parcheggio di un centro commerciale. I genitori si erano allontanati per andare a comprare dei fuochi d'artificio per una festa. Bimbo dimenticato in auto trova il fucile di papà e si spara: morto a 2 anni, poi la tragedia: la verità sui genitori Un bambino di soli 2 anni è morto in maniera drammatica negli Usa dopo aver trovato una pistola nell'auto di famiglia ed essersi sparato accidentalmente.