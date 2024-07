Immobile ha chiesto la cessione ha accettato l’offerta da 5 milioni a stagione del Besiktas CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 9 luglio 2024) Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Ciroavrebbelaalla Lazio edel. Il club turco gli offre un triennale a 5netti aadesso vuole andare via, la Turchia lo chiama “se ne sta andando otto anni e 207 gol dopo il suo arrivo a Formello, datato luglio 2016. Hala. Conserva un rapporto schietto e leale con il presidente, che per la prima volta non sembra intenzionato a trattenerlo. Il ds Fabiani e Baroni, nell’ottica del rinnovamento e di radere al suolo lo spogliatoio, ancora meno. La Lazio, però, non lo libera a costo zero. Ilgli ha offerto un contratto triennale da circa 5netti a. E’ una scelta di vita e di calcio.