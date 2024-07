Distanza dal mare | | La regola dice 5 metri ma c’è chi trasgredisce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Ci sono tratti di spiaggia, per fortuna pochi, dove la prima fila degli ombrelloni si vengono a trovare in mezzo all’acqua con situazione di altaa. Questo costringe le persone che passeggiano sulla riva ad entrare in acqua o a passare in mezzo agli ombrelloni. "Ci sono regole ed enti che le devono far rispettare – ci segnala un bagnante che invia anche alcune foto –. Lungo la riva tutti gli stabilimenti balneari, più o meno, rispettano ladalcon la prima fila di ombrelloni, sul litorale sud di Grottamce ne sono un paio che vanno oltre. Uno addirittura ha messo anche il palo con la corda per delimitare la concessione che arriva qualche metro in acqua". Senza scomodare le autorità preposte, la risposta al quesito del nostro lettore arriva direttamente dai rappresentanti dei concessionari di spiaggia: "Lache dobbiamo lasciare liberi 5di spiaggia dalla battigia alla prima fila di ombrelloni.