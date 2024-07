Claudia Osmetti | Milano più inquinata con le Ztl a 30 all' ora

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Toh, le città lente inquinano di più. Quelle a velocità ridotta, che poi vuol dire traffico congestionato, file chilometriche, tempi di percorrenza raddoppiati (col motore acceso, però, il doppio del tempo). Quelle, insomma, a trenta chilometri all'ora. Come ha fatto la rossa Bologna e come vorrebbe fare la rossa: vorrebbe, sì, perché tra il dire e il fare, ossia tra l'ordine del giorno (e il giorno era il 9 gennaio del 2023) del consigliere Marco Mazzei (Lista Sala) e l'effettiva volontà politica di Palazzo Marino oggi c'è la stessa distanza che separa i continenti. Indecisioni tante, concretezze nessuna. O meglio, qualche certezza esiste. Ma in senso opposto. Nel senso, cioè, che una maxi ztl a passo d'uomo, sotto il Duomo, serva a zero.