Chi è Paul Mescal il nuovo Gladiatore di Ridley Scott

(Di martedì 9 luglio 2024) La nuova ossessione dei social, e non solo, si chiama. L’attore irlandese, infatti, sembra essere particolarmente amato dagli algoritmi, soprattutto dopo l’uscita delle prime immagini del suo prossimo film Il2, diretto Da. Scopriamo, dunque, cosa rende così irresistibile questo attore che, pur rifuggendo le attenzioni dei media, non si sottrae mai ai suoi fan. Dal calcio al cinema Un giovane(fonte: Esquire)Nato sotto il segno dell’Aquario il 2 febbraio 1996 in Irlanda,è cresciuto in una famiglia come tante con una madre poliziotta e un padre insegnante. La sua prima grande passione, però, non è stata la recitazione. Ad attrarlo, infatti, sono i campi da calcio. Il suo ruolo è quello del difensore e sembra avere anche un certo talento.