Camion fuori strada sull’Adriatica | strage di polli Ferito il camionista e tratto chiuso al traffico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Chiesanuova di Voltana (Ravenna), 9 luglio 2024 – È stato trasportato in ambulanza con un codice di media gravità all’ospedale di Ravenna il 30enne che questa mattina intorno alle 8, mentre al volante di un autotreno percorreva lastatale 16 ‘Adriatica’ (con direzione di marcia Ferrara-Ravenna) trasportando un carico di oltre 5mila, giunto all’altezza del chilometro 127, all’altezza di Chiesanuova di Voltana, per cause al vaglio della Polizia Locale della Bassa Romagna ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata. Uno dei due rimorchi è rimasto sulla sedele, intraversandosi e occupando entrambe le carreggiate. In seguito al pauroso impatto, svariate centinaia di pennuti sono purtroppo morti. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo, la Polizia Locale della Bassa Romagna (intervenuta in ‘prima battuta’ con la ‘Pattuglia Moto’), un’ambulanza e personale di Anas.