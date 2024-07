Arriva TEDx | Riqualificare ripensare riciclare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) L’evento, emanazione della celebre serie di conferenze gestite dall’organizzazione privata no profit statunitense Sapling Foundation, fa tappa per la prima volta a Imola. Succederà sabato 28 settembre, al teatro dell’Osservanza, per un evento dal titolo ‘’. TED ha come obiettivo ‘Diffondere idee di valore’. Cominciata come una conferenza di quattro giorni in California, 25 anni fa, TED è cresciuta per sostenere le idee che cambiano il mondo con diverse iniziative. La sua conferenza annuale invita i migliori pensatori e creatori del mondo a parlare per 18 minuti.offre agli individui o gruppi un modo per ospitare eventi locali ed auto organizzati in tutto il mondo, insieme al programma TedFellows, che aiuta gli innovatori che vogliono cambiare il mondo e che provengono da ogni parte per diventare parte della comunità Ted, hanno lo scopo di amplificare l’impatto dei loro eccezionali progetti ed attività.