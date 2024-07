Anna Tavano a capo della divisione europea del colosso bancario HSBC

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo essere stata nominata co-head of Global Banking per l’Europa Continentale dinell’ottobre 2021 e head of Wholesale Banking Italy nel marzo 2022,assume la guida completainternazionalebanca originaria di Hong Kong.è entrata inItalia come head of Global Banking nel dicembre 2018. Laureata in economia e finanza presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha accumulato oltre 26 anni di esperienza in primarie istituzioni finanziarie a Londra e Milano, con un focus su deal origination, advisory ed execution. Prima di entrare inè stata managing director di Citigroup nellaCorporate and Investment Banking, vicepresidenteCorporate Bank in Italia e responsabile del settore pubblico, occupandosi di grandi clienti aziendali e del settore pubblico.