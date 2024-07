A Taranto una calda estate con il Mon Rêve Summer Festival 2024

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 9 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoSei imperdibili eventi per vivere straordinarie serate in una delle location della litoranea salentina più amate da sempre da tutti i tarantini: il MonEcogreen Resort! È stato presentato il “Mon” che, anche grazie alla direzione artistica di Mimmo Battista di KiDI Management, si caratterizza per la varietà delle proposte, un cartellone in grado di accontentare tutte le fasce di età, con eventi che spaziano dai concerti di autentici “mostri sacri” della musica italiana a proposte innovative per i più giovani. Location suggestiva è la “Music arena” del MonEcogreen Resort che, circondata da piscine, guarda sul mare, una fresca oasi nella natura con tutte le comodità per trascorrere una serata, con verde attrezzato e bar a pochi metri, e un’ampia pista in cui ballare nei DJset.