Wimbledon Sinner ha l’occasione per pareggiare i precedenti con Medvedev Prima sfida sull’erba

(Di lunedì 8 luglio 2024) Jannikè ad un passo dal confermare il risultato dello scorso anno a. Per il terzo anno di fila il ragazzo di Sesto Pusteria è tra i migliori otto a Church Road e stavolta ci arriva da numero 1 al mondo. Ad affrontarlo per negargli un posto al penultimo atto c’è Daniil. Se un anno fa l’opinione pubblica italiana si sarebbe disperata per questo confronto, adesso si vede un bel sorrisetto sornione su tutti gli esperti. Poiché esiste uned un dopo con le sfide con il russo, ormai da anni uno dei migliori interpreti del tennis moderno. Quello di domani sarà il dodicesimo scontro fra i due, con il bilancio ancora in favore del russo con un 6-5 complessivo, ma con Jannik che viene da cinque vittorie consecutive. E curiosamente, quella di domani sarà la lorocon una superficie diversa dal cemento.