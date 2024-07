Sicurezza Matera FdI | Aumento doveroso degli stipendi alle Forze dell’ordine 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo la notizia dell’incremento di organico delledell’Ordine, voglio ringraziare il governo per un’altra importante promessa mantenuta: dal 2025 aumenteranno glidelledell’ordine con 196 euro medi lordi mensili”. È quanto fa sapere con una nota stampa il senatore Sannita di Fratelli d’Italia, Domenico. “Questi aumenti erano doverosi – continua – ed è importante che vadano finalmente a compimento. Il compartorappresenta un settore strategico, specialmente per le nostre città e non solo. Per questo motivo, è giusto che il personale sia retribuito adeguatamente e che possa essere gratificato per l’importante servizio svolto per la collettività. Ancora una volta – conclude – il Governo Meloni mantiene le promesse “.