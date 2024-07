Parigi 2024 convocati 76 Azzurri dell’Italia dell’Atletica | obiettivo medaglia a cinque cerchi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Roma, 8 luglio– Arrivano le convocazioniLeggera per le Olimpiadi di. Sono 76 gliscelti dal direttore tecnico delle squadre nazionali Antonio La Torre. Le gare si svolgeranno dal 1 all'11 agosto. In competizione scenderanno 39 uomini e 37 donne. Tra di essi ci saranno i campioni olimpici Gianmarco Tamberi, portabandiera azzurro alla cerimonia d'apertura ai Giochi che punta al bis storico nel salto in alto, Marcell Jacobs che sogna il bis personale nei 100 metri e nella 4×100. Con lui Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu. Anche Antonella Palmisano e Massimo Stano, campioni olimpici nella 20 km di marcia, gareggeranno per prendersi la secondad'oro della carriera.