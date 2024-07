Nel giro di una settimana potrebbe arrivare la decisione sul ritiro di Biden

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 luglio 2024) Secondo Axios l’annunciogià questo venerdì. Ma entro unaal massimo dovrebbe essere presa unasul futuro della ricandidatura di Joealla Casa Bianca, quale che sia. Giusto il tempo per evitare l’imbarazzo di un cambio di leadership nel mezzo del vertice Nato, quando i capi dell’Alleanza Atlantica saranno a Washington per celebrare il settantacinquesimo anniversario della sua fondazione e aprire alla costruzione di un «ponte» per far entrare l’Ucraina. A dieci giorni dal disastroso dibattito con Trump, a Washington si è tenuta una riunione tra i leader del Partito democratico, riunita dal capogruppo dem alla Camera Hakeem Jeffries. Almeno quattro dei partecipanti hanno dichiarato che il presidente Joedovrebbe ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca a causa delle sue condizioni di salute.