Moda e sostenibilità | l’Università partner del progetto europeo Planet4B

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pisa, 8 luglio 2024 – Comprare meno e meglio, occhio ai prezzi bassi (bisogna sempre pensare che dietro ci sono persone, animali e biodiversità), attenzione alle etichette e alla trasparenza della filiera produttiva. Sono questi alcuni consigli per i giovani consumatori e consumatrici che arrivano dagli esperti di, ilche vededi Pisa in prima linea per unasostenibile. L’iniziativa è stata presentata in due video, uno introduttivo, e un altro dove imprenditori, giornalisti e ambientalisti del comitato tecnico che affianca i ricercatori dell’Ateneo si presentano e invitano a prendere parte a un percorso di trasformazione. “Stiamo realizzando una ricerca transdisciplinare sull’impatto dell’industria dellasulla biodiversità.