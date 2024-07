Marcello Masi lascia la sua trasmissione | l’annuncio in diretta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 8 luglio 2024) News TV. Cambio della guardia a Camper.non sarà più alla guida del suo programma. Il motivo di questo abbandono pare essere legato a problemi personali, ma in tanti si chiedono cosa ci sia dietro questi “motivi personali”. Per lui, in questi anni, grandi riconoscimenti da parte del pubblico televisivo in termini di ascolto. Allora qual è la verità? A togliere ogni dubbio ci ha pensato il diretto interessato. Leggi anche: Carlo Conti e Andrea Delogu, la bellissima notizia per loro (nonostante l’estate) Leggi anche: Sanremo 2025 spostato per evitare la concorrenza Mediaset? Il retroscenala suaNato nel 1975 a Potenza,si è laureato in Giurisprudenza a Siena e ha completato un master in organizzazione eventi, comunicazione e marketing a Roma.