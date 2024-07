L' annuncio del cantante su Instagram | 07 07 2024 Benvenuta Ginevra!

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 8 luglio 2024) Gigi D’alessio è diventato di nuovo papà. Il 7 luglio è nataD’Alessio, sesta figlia delnapoletano, la seconda con l’attuale compagna Denise Esposito. E, come ormai prassi tra tanti genitori vip, l’è arrivato via social con tanto di dettagli sulla bebè appena nata. Anna Tatangelo torna alla musica e su una seconda possibilità con Gigi D’Alessio dice: «Il tempo aiuta» X Leggi anche › Gigi D’Alessio papà per la sesta volta: la compagna Denise Esposito è di nuovo incinta Gigi D’Alessio papà per la sesta volta Dopo rumors e indiscrezioni, è stato ilstesso a confermare la notizia su una nuova cicogna in volo.