Il Trittico di Puccini fa splendere l’Orchestra

(Di lunedì 8 luglio 2024) È lo spettacolo operistico più atteso della stagione (al Comunale Nouveau fino al 12 luglio): nel centenario della morte di, c’è la rara possibilità di assistere in una sola serata al suo ’’, più spesso proposto per singole opere: ’Il tabarro’, ’Suor Angelica’, ’Gianni Schicchi’ (l’ultima esecuzione unitaria a Bologna risaliva al 1993). È d’obbligo cominciare dalla prova superlativa del, che negli ultimi anni ha stabilito un rapporto d’intesa privilegiata con il direttore Roberto Abbado: senza bacchetta, il Maestro ne ha modellato il suono per tre ore piene di musica, facendola cantareanamente ancor più dei personaggi in scena, destinatari in queste partiture di linee vocali spesso dure e spigolose. A dar loro voce, ben 36 cantanti con alcuni nomi che si ripetevano da un’opera all’altra.