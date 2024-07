Gioielli d’Italia | Matera viaggio tra Sassi e stelle

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Incastonata nel cuore della Basilicata,si erge come una città senza tempo, un luogo dove la storia si fonde con il paesaggio in un abbraccio millenario. Conosciuta come la “Città dei“,è un tesoro nascosto che ha conquistato l’immaginazione di viaggiatori e registi, diventando un set cinematografico naturale e un Patrimonio dell’Umanità UNESCO. In questo articolo, esploreremo le meraviglie di questa antica città, scoprendo perchéè diventata una destinazione imperdibile per chi cerca un’esperienza autentica e indimenticabile nel cuore del Sud Italia. Storia scritta nella pietravanta una storia che si perde nella notte dei tempi. Le prime abitazioni risalgono al Paleolitico, facendo di questa città uno degli insediamenti umani più antichi al mondo.