Fiori d’arancio Il giornalista Ennio Ercoli sposa la sua Joseline

(Di lunedì 8 luglio 2024)nel mondo della stampa locale: ilsi èto conSamia, ieri nella chiesa a Piediripa di Macerata. Insegnante in pensione, collaboratore del Resto del Carlino e corrispondente da Civitanova per l’Ansa e l’Avvenire,è soprattutto l’editore di "Millepaesi", con cui per oltre quaranta anni ha descritto, e ancora descrive nell’edizione on line, Civitanova. Non poteva la sua creatura non raccontare lo scoop nuziale. Così i colleghi, con la complicità della tipografia, gli hanno preparato un’edizione speciale di Millepaesi, con il titolo "È fatta:si, lo scapolo d’oro del giornalismo civitanovese convola a nozze con". Agli auguri dalla redazione del Carlino.