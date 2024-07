Fermo | cade dall' albero e fa un volo di tre metri paura per una bimba di 8 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2023 - Momenti di apprensione per unadi 8che dopo essersi arrampicata su unè stata protagonista di una brutta caduta, facendo undi circa tre. E’ accaduto nel primissimo pomeriggio di oggi in contrada Montone di. La bambina era uscita a giocare e ad un certo punto è salita su un. Secondo una prima ricostruzione sembra che sia scivolata per poi precipitare nel vuoto ere a terra battendo il capo. A lanciare l’allarme sono stati i genitori dellae sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Verde di, che vista la situazione, hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico “Salesi” di Ancona.