E incinta | il primo figlio è in arrivo

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 8 luglio 2024) Novità interessanti per la coppia Margot Robbie, l’acclamata star di “Barbie”, è pronta a intraprendere un nuovo viaggio mentre si prepara ad accogliere il suocon il marito Tom Ackerley. Rivelazioni sottili Sebbene la coppia non abbia fatto un annuncio ufficiale, le recenti fotografie scattate dal Daily Mail hanno suscitato entusiasmo. Le immagini, scattate durante la vacanza sul Lago di Como, confermavano subdolamente la gravidanza. Un momento gioioso Mentre Margot Robbie e Tom Ackerley si godono il tempo trascorso nei pittoreschi dintorni del Lago di Como, la notizia della loro famiglia in crescita porta un ulteriore livello di gioia e aspettativa. In attesa di conferma ufficiale I fan attendono con impazienza un annuncio formale da parte della coppia, ma le foto accorate hanno già trasmesso la felicità e l’eccitazione che circondano questo nuovo capitolo delle loro vite.