Caso La Russa jr Procura chiede proroga delle indagini | nuovi accertamenti

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ladi Milano ha chiesto unadell'inchiesta che vede indagati Leonardo Apache Lae l'amico dj Tommaso Gilardoni in seguito alla denuncia presentata nel luglio scorso da una ex compagna di liceo del figlio del presidente del Senato. Il pm Rosaria Stagnaro, titolare del fascicolo insieme all'aggiunto Letizia Mannella, ha inoltrato la richiesta al gip per avere il tempo necessario per chiudere il cerchioe avere un quadro completo della vicenda.Ascoltati altri testimoniNelle ultime settimane inquirenti e investigatori hanno sentito di nuovo una serie di testimoni per ulteriori approfondimenti sulla serata tra il 18 e il 19 maggio dell'anno scorso all'Apophis Club, dove la presunta vittima e Lajunior si sono incontrati.