Bagaglio a mano | le migliori valigie da portare sempre con te in aereo e non solo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Estate, tempo di preparare leper il prossimo viaggio: sai già cosacon te? Dopo aver scelto tutti gli indispensabili per la tua vacanza, non resta che mettere tutto in borsa. Ma attenzione: in aeroporto sono molto fiscali per quanto riguarda la normativa sui bagagli, e nella maggior parte dei casi il biglietto include solamente un. Se non vuoi pagare il supplemento per imbarcare la tua valigia in stiva, occorre acquistare la borsa giusta per viaggiare. Ecco come scegliere quella più adatta per ogni esigenza. Le misure dei bagagli aCiascuna compagnia aerea ha regole ben precise da rispettare, in fatto di dimensioni del. C’è tuttavia una certa flessibilità, che consente di imbarcare un trolley un po’ più grande pagando solamente un piccolo supplemento.