Aiuto sono stata violentata | le urla disperate di una 22enne aggredita da alcuni uomini

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bergamo. Le suenel buio della notte hanno attirato l’attenzione dei residenti di via Pizzo Recastello, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti delle Volanti l’hanno trovata intorno alle 23.15 nella zona del passaggio a livello di Boccaleone, con il viso tumefatto e gli abiti sporchi.in corso le indagini per ricostruire l’incubo vissuto da una ragazza di 22 anni di origine straniera, che nella serata di domenica (7 luglio) èda. L’episodio è avvenuto all’interno di un capanno di lamiere non lontano da dove i poliziotti hanno rinvenuto la giovane, ancora visibilmente sotto shock quandoarrivati. Oltre a spiegare di aver subito una violenza sessuale, prima di essere trasportata in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni per essere medicata ha dato diverse versioni sull’accaduto, in queste ore al vaglio degli inquirenti.