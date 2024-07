Un’idea suggestiva L’Atalanta pensa a Gosens può tornare in prestito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Non è proprio un sogno di mezza estate, è, per ora: quella di riportare Robina Bergamo, due anni e mezzo dopo il suo addio. Idea difficile, complicata, ma non impossibile. Al- dopo gli acquisti del difensore 26enne centrale inglese Ben Godfrey e dell’attaccante 25enne Niccolò Zaniolo, due potenziali titolari - ora servono soprattutto delle seconde linee per allungare la panchina in vista di una stagione da 55/60 partite. Palomino ha salutato in scadenza contrattuale, Adopo e Bakker verranno ceduti all’estero. Per cui arriveranno un centrale, come sesto difensore, e un mediano da far crescere dietro De Roon. Il 19enne olandese Dean Huijsen della Juventus e il 24enne argentino Nehuen Perez dell’Udinese restano i nomi più caldi per la retroguardia.