Silverstone parla inglese Ferrari in caduta libera L’unica gioia è Antonelli

(Di domenica 7 luglio 2024) Meglio Kimidel Cavallino. Ma pure la Haas (!) è stata più veloce della, nel sabato di. Scusate, ma qui è come nelle barzellette. Volete prima la cattiva notizia o quella buona? Beh, parto dal peggio. Disastro Rosso in Inghilterra. Settimo Sainz, addirittura undicesimo un sempre più frustrato Leclerc. Prima fila tutta Mercedes, con Russell davanti al vecchio zio Hamilton. Per il Gp però forse favorito è Norris, che sotto gli occhi di Brad Pitt ha gettato la pole dalla finestra. Verstappen, quarto, ci ha messo una pezza, patetico Perez confinato in coda. La prima. Vabbè, meglio passare alla buona notizia. Kimi, il minorenne emiliano, ha finalmente vinto una gara di F2.. Certo nella Sprint è stato favorito dalla griglia invertita, ma è stato bravissimo a guidare in circostanze estreme, fra pioggia, bandiera rossa, safety car.