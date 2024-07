Papa Francesco contro i populismi | La democrazia non gode di buona salute

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Nel corso della conclusione delle Settimane Sociali della CEI a Trieste,ha espresso preoccupazione per lo stato attuale dellanel mondo. “Nel mondo di oggi, diciamo la verità, lanondi. Questo ci interessa e ci preoccupa, perché è in gioco il bene dell’uomo, e niente di ciò che è umano può esserci estraneo,” ha dichiarato il Pontefice, evidenziando l’importanza del benessere umano come centrale nella riflessione sulla politica e sulla società. Ilha sottolineato che laè sinonimo di partecipazione attiva, e che questa partecipazione non può essere improvvisata, ma deve essere coltivata fin da giovani. “La partecipazione non si improvvisa: si impara da ragazzi, da giovani, e va ‘allenata’, anche al senso critico rispetto alle tentazioni ideologiche e populistiche,” ha affermato