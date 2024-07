Ostia | kite-surfista in difficoltà salvato dalla Guardia Costiera

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024)– Questa mattina, 7 luglio 2024, ladiè intervenuta prontamente per soccorrere uninnello specchio acqueo antistante il lido “Peppino a mare”. La segnalazione è arrivata alla sala operativa della Capitaneria di porto di Roma, che ha immediatamente inviato i mezzi nautici CP 821 e L29 già in mare per altre operazioni di ricerca e soccorso. Intervento tempestivo dellaL’intervento dellaè stato rapido e decisivo. Il, che era in balia delle onde, è riuscito ad avvicinarsi alla riva grazie all’assistenza dei soccorritori. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso l’operazione particolarmente complessa, costringendo la moto d’acqua dellaa rientrare peroperative.