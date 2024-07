Michelle Hunziker la nuova Barbara d' Urso | 4 programmi affidati da Mediaset

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 7 luglio 2024)è pronta a dominare il palinsesto di Canale 5, nonostante le recenti sfide, a partire dalla prossima stagione. La nota conduttrice svizzera, conosciuta per la sua energia e versatilità, si fa in quattro per tenere incollati milioni di telespettatori. Dagospia ha rivelato le sue nuove avventure, che promettono di essere avvincenti e coinvolgenti. Per il momento saranno quattro icondotti dasu Canale 5. In un evento straordinario, condurrà il concerto dei Pooh registrato a Venezia. Questo spettacolo musicale, che celebra la carriera di una delle band italiane più iconiche, sarà trasmesso sulla rete ammiraglia del Biscione. Nelle prossime settimana registrerà Il Più Grande Karaoke d'Italia. Questo show, che richiama il successo degli anni '90 di Fiorello, punta a coinvolgere il pubblico in una competizione canora unica nel suo genere.