‘Italnauti’ il podcast sulle storie di successo degli italiani all’estero | Così invogliamo le persone a mettersi in gioco oltre confine

(Di domenica 7 luglio 2024) Alberto è partito nel 2017, a 22 anni. Matteo nel 2018, quando ne aveva 25. Il primo è andato nel Regno Unito, il secondo oggi è in Spagna. Cosa li accomuna? Il lavoro in una multinazionale (Alberto è manager in Warner Bros Discovery, mentre Matteo è ingegnere in Spotify), ma anche la voglia di ispirare altri ragazzia “buttarsi” e fare un’esperienza da expat. “Lasciare il proprio Paese non è mai una scelta facile o scontata”, raccontano. Appena finiti gli studi in Economia e Management all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Alberto ha inviato la candidatura online per il settore marketing di una multinazionale e dopo svariati colloqui gli è stata offerta l’opportunità di trasferirsi nel Regno Unito da neolaureato. A dimostrazione del fatto che, uno, “la preparazione delle università pubbliche italiane è di prim’ordine”, due, che “è possibile fare il salto senza conoscenze o aiuti di alcun genere”, ricorda nell’intervista a Ilfattoquotidiano.