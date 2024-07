Inter il lifting di Simone Inzaghi | ecco i due nomi su cui punta tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Un colpo in difesa e uno sulla corsia di destra, il mercato dell'corre su questi due binari paralleli per far fronte a quelle che attualmente sono evidenti esigenze di rosa. Nel reparto arretrato c'è Acerbi, al rientro dopo l'operazione cui si è sottoposto per risolvere i problemi di pubalgia, mentre per quanto riguarda le fasce laterali, i nerazzurri dovranno far fronte al lungo stop di Buchanan, che nel ritiro con il Canada si è procurato una frattura alla tibia che lo terrà fuori 5 mesi. Serve qualcosa che mettaal riparo da eventuali rischi da “coperta corta” e anche per questo Ausilio ha provato a capire quali margini di inserimento ci fossero nella trattativa tra Napoli e Buongiorno. I tempi, ristrettissimi, hanno immediatamente escluso l'dalla corsa, dopo una piccola illusione iniziale promossa dallo stesso agente del calciatore, letta da qualcuno come una forma di incoraggiamento al Napoli nell'avanzare in modo più deciso verso la chiusura.