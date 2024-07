Il gol di Saka salva i Three Lions a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Bukayo Saka ha segnato un magnifico gol del pareggio, riportando l'Inghilterra in parità cinque minuti dopo che i svizzeri erano andati in svantaggio contro la Svizzera nei quarti di finale di UEFA Euro 2024 a Düsseldorf. L'esuberante esterno dell'Arsenal si è accentrato con il suo consueto stile appena fuori dall'area di rigore sulla destra e ha calciato con precisione alle spalle di Yann Sommer, portando il risultato sull'1-1 all'80° minuto. BUKAYO SAKA RAGGIUNGE IL LIVELLO PER L'INGHILTERRA! #BBCs #EURO2024 #ITALIA foto.twitter.com/tqNFoTEJ7Y — BBC Sport (@BBCSport) 6 luglio 2024 "Che colpo", ha detto l'ex attaccante inglese Alan Shearer a BBC Sport.