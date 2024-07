Formazioni confermate con Konsa titolare e Southgate che passa a tre in difesa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-07-06 16:54:02 Inghilterra e Svizzera si sfideranno a Düsseldorf per aggiudicarsi un posto nelle semifinali di Euro 2024. La squadra di Garethha avuto prestazioni inferiori in Germania, arrancando nel girone con una vittoria e due pareggi, prima che un gol all'ultimo respiro di Jude Bellingham li salvasse dalla sconfitta contro la Slovacchia negli ottavi di finale. La spettacolare rovesciata di Bellingham nei minuti di recupero ha annullato il gol di apertura di Ivan Schranz e ha spianato la strada al capitano Harry Kane per vincere per i Three Lions nei tempi supplementari. La Svizzera è sembrata la più forte delle due squadre.