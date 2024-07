Firenze cinghiali a spasso nella zona del Poggetto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 – Gli avvistamenti, ormai, sono diventati una consuetudine, ma fa sempre un certo effetto vedere un animale selvatico aper la città. Ancora una volta: stavolta siamo in via Bardelli,del. L’ungulato è stato avvistatoserata di ieri, sabato 6 luglio, da alcuni residenti. Per nulla spaventato dalla presenza di persone, il cinghiale è stato visto passeggiare in strada vicino alle auto. Non è certo la prima volta che accade: questi animali, ormai, fanno spesso la loro comparsa in città, specialmente nelle zone più prossime al bosco e alla campagna. "Troppi, vanno abbattuti". Il grido d’allarme degli agricoltori E però gli esperti, nonostante isiano perlopiù innocui, consigliano sempre una certa prudenza e sconsigliano vivamente di avvicinarli.