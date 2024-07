F1 capolavoro di Lewis Hamilton a Silverstone davanti a Verstappen 5 Sainz e Leclerc affonda

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Unha vinto il GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2024 di F1. Una gara pazza per le condizioni meteorologiche e l’esperienza e la classe del pilota della Mercedes ha fatto la differenza a precedere la Red Bull dell’olandese Max(+1.465) e la McLaren di Lando Norris (+7.547). Un Lando e la scuderia di Woking che hanno commesso tanti errori in questa gara e hanno di che rammaricarsi per la scelta delle gomme nell’ultimo stint. Perè la fine di un digiuno che mancava dal GP di Arabia Saudita del 2021, 104° in carriera. Peccato per l’altro alfiere di Brackley, George Russell, costretto al ritiro. Male la Ferrari che ha concluso in quinta posizione con Carlos, toltosi la soddisfazione del giro veloce, mentre Charlesnon è andato oltre il 14° posto, con una strategia poco azzeccata nelle fasi convulse.