Derby sheva-zanetti Operazione nostalgia Baggio e le leggende del pallone in campo a Novara

(Di domenica 7 luglio 2024) La carica dei quaranta campioni arriva oggi aper una giornata speciale e ricca di emozioni. Un mese dopo la magica serata di Salerno (20mila spettatori sugli spalti ad applaudire i protagonisti), il “Piola“ si prepara a ospitare tanti straordinari giocatori che hanno fatto la storia del calcio per il secondo raduno di, la storica community dedicata a tutti gli appassionati di questo sport. Hanno dato adesionedel, a partire da Roberto. Il “Divin Codino”, infatti, ha sciolto le riserve solo 48 ore fa dopo le ultime disavventure (è stato aggredito e minacciato nella propria abitazione alcuni giorni fa) confermando la sua presenza per un nuovo bagno di folla con i fan. Atteso anche uno specialissimomeneghino, quello che vedrà di frontee Shevchenko: oltre alle due “bandiere“ simbolo di Inter e Milan, altri nomi del calibro di Dida, Milito, Aldair e altri beniamini del passato per un totale di oltre 10.