Commissione Ue | nella trattativa tra von der Leyen e Meloni spunta il commissario con deleghe a Pnrr e Bilancio

(Di domenica 7 luglio 2024) Il 16 luglio gli eurodeputati si riunirannoloro prima plenaria. Giovedì 18 voteranno per confermare la nomina di Ursula von derper un mandato bis. Ma per la rielezione servono 361 voti. E ora, con Vox che trasla verso nuovo gruppone sovranista a guida lepeniana, che nel mentre fa incetta di gruppi di destra dai vari paesi, il fronte conservatore trema. Non quanto von derche, spiega oggi il Messaggero, conta su una maggioranza risicatissima di una quarantina di voti. Pochissimi, sono meno dei franchi tiratori che dalle fila dei suoi stessi Popolari come a sinistra, cinque anni fa provarono a impallinarla, analizzano sul quotidiano romano. La presidente dellaUe una volta eletta sceglierà i commissari basandosi sulle indicazioni di ogni Paese.