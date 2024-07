Auto travolge un gruppo di motociclisti muoiono tre amici un quarto è in gravi condizioni 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 7 luglio 2024) AGI - Tre giovani sono morti nell'Oristanese in un incidente stradale causato da un violento scontro che ha coinvolto quattro motociclette e un'e che ha alimentato anche un pericoloso incendio nella zona di S'Arenarzu, in agro del Comune di Paulilatino, lungo la provinciale. Il fuoco sta avanzando spinto dal vento in una zona di sugherete. Le vittime sono due giovani di Paulilatino e uno residente a Ghilarza. Ferito unmotociclista, anche lui originario di Paulilatino: è stato ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari. Secondo una prima ricostruzione, le quattro moto viaggiavano in direzione Paulilatino e si sono scontrate con un'che procedeva in senso opposto lungo la provinciale per il quadrivio di 'S'arenarzu'. Alla guida dell'un giovane poco più che ventenne, rimasto illeso, ma sotto choc.